Мистер Кормен (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

1 сезон «Мистер Кормен» поведает нам простую историю одного застенчивого интеллигента. В главной роли — тот самый Джозеф Гордон-Левитт.



Джошу Кормену тяжко приходится в жизни — он работает простым учителем, но мечтает совсем о другом. Вечерами он играет на синтезаторе и надеется, что когда-нибудь ему представится шанс стать рок-музыкантом, и тогда все в его жизни наладится — и слава придет, и девушка найдется. А пока он так скромен, что не может реализовать свой потенциал в жизни… Так ли Джош отличается от всех нас?



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