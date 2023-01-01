Мистер Кормен (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+33 мин
Мистер Кормен
Сезон 1 Серия 1
- 18+29 мин
Мистер Кормен
Сезон 1 Серия 2
- 18+26 мин
Мистер Кормен
Сезон 1 Серия 3
- 18+23 мин
Мистер Кормен
Сезон 1 Серия 4
- 18+26 мин
Мистер Кормен
Сезон 1 Серия 5
- 18+25 мин
Мистер Кормен
Сезон 1 Серия 6
- 18+27 мин
Мистер Кормен
Сезон 1 Серия 7
- 18+32 мин
Мистер Кормен
Сезон 1 Серия 8
- 18+24 мин
Мистер Кормен
Сезон 1 Серия 9
- 18+33 мин
Мистер Кормен
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
1 сезон «Мистер Кормен» поведает нам простую историю одного застенчивого интеллигента. В главной роли — тот самый Джозеф Гордон-Левитт.
Джошу Кормену тяжко приходится в жизни — он работает простым учителем, но мечтает совсем о другом. Вечерами он играет на синтезаторе и надеется, что когда-нибудь ему представится шанс стать рок-музыкантом, и тогда все в его жизни наладится — и слава придет, и девушка найдется. А пока он так скромен, что не может реализовать свой потенциал в жизни… Так ли Джош отличается от всех нас?
Что это, обыкновенная история одного неудачника или философская лента с глубоким осмыслением экзистенциального кризиса?.. Смотреть «Мистер Кормен» сериал 2021 1 сезон приглашаем в подписке Amediateka на Wink!
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