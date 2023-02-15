Миссии. Сезон 3. Серия 1
3-й сезон
1-я серия
7.52021, Missions
Фантастика, Комедия18+

Миссии (сериал, 2021) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Научно-фантастический сериал о первой европейской экспедиции на Марс, которая в последний момент превратилась в спасательную операцию. Ведущие специалисты Европы готовятся к историческому событию — полету на Красную планету. Среди них — Жанна Ренуар, которая следит за ментальным состоянием участников экспедиции на борту космического корабля. За несколько часов до прибытия спонсор полета Уильям Мейер связывается с экипажем, чтобы сообщить им необычную новость — несколько лет назад астронавты из США уже добрались до Марса, но без вести пропали на поверхности. Основная задача команды Ренуар — вовсе не исследовать далекую планету, а разыскать следы своих коллег. Следите за ходом экспедиции, которая окажется куда более странной, чем ожидалось, смотря сериал 2017 года «Миссии» на Wink онлайн.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Фантастика
Качество
Full HD
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb