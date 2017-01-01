Мишки-братишки. В поисках тигра (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Бывший лесоруб, а теперь гид-проводник по местному лесу, Вик, обходя окрестности, случайно встречает девочку, которой необходима помощь в поисках пропавшего друга детства. Этим другом оказывается настоящий сибирский тигр! После ряда удивительных происшествий к поисковому отряду присоединяются два брата-медведя Бриар и Брамбл. Так начинаются их новые захватывающие приключения, наполненные весельем и чудесами. Четверо друзей побывают в удивительных землях: от прекрасных цветущих полей до таинственного и опасного подземного мира, попадут в загадочную заброшенную деревню, преодолеют величественные Кристальные Пики, а заодно научатся жить и дружить с дикой природой.



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