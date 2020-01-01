8.32020, Rauhantekijä
Триллер, Драма18+
Миротворец (2020) (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Однажды финская дипломатка Анн-Мари Сунделл в ходе своей миротворческой деятельности узнает, что ее соотечественники тайно продавали оружие Саудовской Аравии. Она заявляет об этом на саммите НАТО, но в итоге ситуация оборачивается против нее самой. Правительство Финляндии разрывает договор с Анн-Мари и начинает «копать под нее». К чему это приведет?
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ААРежиссёр
Антти-Юсси
Аннила
- ИБАктриса
Ирина
Бьёрклунд
- МНАктёр
Микко
Ноусиайнен
- ЛПАктриса
Луиз
Петерхофф
- КРАктёр
Кардо
Радзаци
- ССАктёр
Сампо
Саркола
- АГАктёр
Абин
Галейя
- РЗАктёр
Рихард
Заммель
- ЗАктёр
Зирек
- КОАктёр
Карлос
Олалья
- РБАктёр
Рамиро
Блас
- СДПродюсер
Серджо
Диаз
- ЯЛПродюсер
Ярмо
Лампела
- АНХудожник
Антти
Никкинен
- АВХудожница
Анна
Вильппунен
- ТТМонтажёр
Тамбет
Тасуя
- ЯКОператор
Яни
Кумпулайнен
- ПАКомпозитор
Пану
Аалтио