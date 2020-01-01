Миротворец (2020) (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Миротворец (2020). Сезон 1. Серия 1
8.32020, Rauhantekijä
Триллер, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Однажды финская дипломатка Анн-Мари Сунделл в ходе своей миротворческой деятельности узнает, что ее соотечественники тайно продавали оружие Саудовской Аравии. Она заявляет об этом на саммите НАТО, но в итоге ситуация оборачивается против нее самой. Правительство Финляндии разрывает договор с Анн-Мари и начинает «копать под нее». К чему это приведет?

Страна
Финляндия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb

