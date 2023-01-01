8.32020, Rauhantekijä 1 сезон
Триллеры, Драмы18+
Этот сериал пока недоступен
Миротворец (2020) (сериал, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Однажды финская дипломатка Анн-Мари Сунделл в ходе своей миротворческой деятельности узнает, что ее соотечественники тайно продавали оружие Саудовской Аравии. Она заявляет об этом на саммите НАТО, но в итоге си�туация оборачивается против нее самой. Правительство Финляндии разрывает договор с Анн-Мари и начинает «копать под нее». К чему это приведет?
Все сезоны сериала Миротворец (2020) смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ААРежиссёр
Антти-Юсси
Аннила
- ИБАктриса
Ирина
Бьёрклунд
- МНАктёр
Микко
Ноусиайнен
- ЛПАктриса
Луиз
Петерхофф
- КРАктёр
Кардо
Радзаци
- ССАктёр
Сампо
Саркола
- АГАктёр
Абин
Галейя
- РЗАктёр
Рихард
Заммель
- ЗАктёр
Зирек
- КОАктёр
Карлос
Олалья
- РБАктёр
Рамиро
Блас
- СДПродюсер
Серджо
Диаз
- ЯЛПродюсер
Ярмо
Лампела
- АНХудожник
Антти
Никкинен
- АВХудожница
Анна
Вильппунен
- ТТМонтажёр
Тамбет
Тасуя
- ЯКОператор
Яни
Кумпулайнен
- ПАКомпозитор
Пану
Аалтио