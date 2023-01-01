Миротворец (2020)
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Миротворец (2020)
8.32020, Rauhantekijä 1 сезон
Триллеры, Драмы18+

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Миротворец (2020) (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Однажды финская дипломатка Анн-Мари Сунделл в ходе своей миротворческой деятельности узнает, что ее соотечественники тайно продавали оружие Саудовской Аравии. Она заявляет об этом на саммите НАТО, но в итоге ситуация оборачивается против нее самой. Правительство Финляндии разрывает договор с Анн-Мари и начинает «копать под нее». К чему это приведет?

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Миротворец (2020)»

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