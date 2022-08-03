Миранда. Сезон 3. Серия 4
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Миранда
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4-я серия

Миранда (сериал, 2012) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

8.92012, Miranda
Комедия18+

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О сериале

Классический британский ситком о владелице магазинчика приколов. Мать Миранды отчаянно хочет выдать дочь замуж, но та не особо стремится под венец, если только за университетского друга Гари, который по возвращению из путешествия устраивается шеф-поваром в ресторане по соседству с магазинчиком Миранды и по которому Миранда ужасно сохнет.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия
Время
29 мин / 00:29

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Миранда»