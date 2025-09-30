Министерство времени (сериал, 2015) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

Министерство времени — секретное правительственное учреждение. Его цель — обнаружение и предотвращение вторжений из прошлого в наше время, либо наоборот — использование истории в своих интересах.



Переход в другие эпохи осуществляется через врата, охраняемые министерством. Хулиан Мартинес вместе с помощниками из прошлого, Амелией Фольч (из XIX века, первая женщина, попавшая в университет Барселоны) и Алонсо де Энтрерриос (солдат Фландрской армии из XVI века), путешествуют в различные исторические периоды и пытаются не допустить изменения прошлого, чтобы настоящее осталось прежним.

