Милые обманщицы: Первородный грех (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

В первом сезоне перезапуска оригинального сериала новая группа школьниц начинает получать сообщения от маньяка.



В городке Милвуд новый учебный год. Для Имоджен он обещает быть непростым. Девушка садится за парту в интересном положении, а, кроме того, она все еще пытается пережить жуткую смерть матери. Однако школьница не дает себя в обиду и собирает вокруг себя компанию подруг. Неожиданно девушки начинают получать сообщения от сталкера, который грозится наказать их за грехи родителей. Главная тайна как-то связана с трагедией 1999 года, когда школьница по имени Анджела совершила самоубийство на вечеринке, где были все будущие мамы девочек. Уже в новом веке героиням придется выяснить, что произошло в ту роковую ночь, чтобы спастись от коварного преследователя, готового их убить.



Смогут ли девушки-подростки сохранить свои тайны и вырваться из лап маньяка?




