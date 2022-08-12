Милые обманщицы: Первородный грех (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
В первом сезоне перезапуска оригинального сериала новая группа школьниц начинает получать сообщения от маньяка. Узнайте, какие тайны они скрывают, включив «Милые обманщицы: Первородный грех», сериал 2022 года. 1 сезон смотреть онлайн можно на Wink в подписке Amediateka.
В городке Милвуд новый учебный год. Для Имоджен он обещает быть непростым. Девушка садится за парту в интересном положении, а, кроме того, она все еще пытается пережить жуткую смерть матери. Однако школьница не дает себя в обиду и собирает вокруг себя компанию подруг. Неожиданно девушки начинают получать сообщения от сталкера, который грозится наказать их за грехи родителей. Главная тайна как-то связана с трагедией 1999 года, когда школьница по имени Анджела совершила самоубийство на вечеринке, где были все будущие мамы девочек. Уже в новом веке героиням придется выяснить, что произошло в ту роковую ночь, чтобы спастись от коварного преследователя, готового их убить.
Смогут ли девушки-подростки сохранить свои тайны и вырваться из лап маньяка? Оставайтесь на Wink, чтобы наблюдать за героинями в 1 сезоне проекта «Милые обманщицы: Первородный грех», — сериал смотреть онлайн можно у нас в подписке Amediateka.
