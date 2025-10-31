Миллиардер по вызову для меня (сериал, 2024) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Миллиардер по вызову для меня. Сезон 1. Серия 13
Миллиардер по вызову для меня
1-й сезон
13-я серия

Миллиардер по вызову для меня (сериал, 2024) сезон 1 серия 13

7.32024, My Call Boy Billionaire Daddy
Мелодрама18+
История разворачивается вокруг наследницы Айнес Карсон, которая, казалось, потеряла все: статус, состояние и веру в себя. Но судьба дарит ей неожиданный шанс, сталкивая с человеком из прошлого – Луисом Ричмондом, олигархом. Их встреча – это не просто вспышка былых чувств. Это начало опасного пути, где переплетаются страсть и корпоративные войны. Айнес предстоит не только заново открыть свое сердце для любви, но и проявить недюжинную силу духа, чтобы противостоять внешним угрозам и обрести надежду на искупление прошлых ошибок. Этот сериал – о том, что вторая любовь может быть сильнее первой, а падение – лишь начало головокружительного взлета.

США, Китай
Мелодрама
1 мин / 00:01

