Мифические создания и как их готовят. Сезон 1. Серия 8
Мифические создания и как их готовят
1-й сезон
8-я серия

Мифические создания и как их готовят (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8.72024, Jin tian de wan can jiu shi ni
Мультсериалы, Комедия18+
Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Обожающий кулинарные изыски парень присоединяется к группе путешественников, которые ищут самых интересных и вкусных мифических животных по всему миру. Захватывающий мультсериал из Китая, основанный на одноименных комиксах.

Мао Бай — выдающийся ученик Секты Тяньцзи, демонстрирующий впечатляющие способности во всех предметах. Вот только истинные его интересы более приземленные: юношу больше захватывают рецепты необычных блюд, чем долгие философские беседы. Когда судьба сводит Мао с поваром-монстром Сяо Хэем, он окончательно решает круто изменить свою жизнь. Теперь в компании таких же гурманов, как и он сам, парень пускается в долгое и полное опасностей путешествие, чтобы поймать и приготовить самых вкусных животных. Вот только волшебные существа не стремятся оказаться на разделочной доске, и каждое бросает путешественникам вызов. К тому же, герой еще не знает, что за ним самим уже начал охоту древний демон.

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Фэнтези, Мультсериалы
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

7.5 КиноПоиск