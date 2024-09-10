Мифические создания и как их готовят (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Обожающий кулинарные изыски парень присоединяется к группе путешественников, которые ищут самых интересных и вкусных мифических животных по всему миру. Захватывающий мультсериал из Китая, основанный на одноименных комиксах.



Мао Бай — выдающийся ученик Секты Тяньцзи, демонстрирующий впечатляющие способности во всех предметах. Вот только истинные его интересы более приземленные: юношу больше захватывают рецепты необычных блюд, чем долгие философские беседы. Когда судьба сводит Мао с поваром-монстром Сяо Хэем, он окончательно решает круто изменить свою жизнь. Теперь в компании таких же гурманов, как и он сам, парень пускается в долгое и полное опасностей путешествие, чтобы поймать и приготовить самых вкусных животных. Вот только волшебные существа не стремятся оказаться на разделочной доске, и каждое бросает путешественникам вызов. К тому же, герой еще не знает, что за ним самим уже начал охоту древний демон.



