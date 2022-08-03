Миффи (мультсериал, 1992) сезон 3 серия 32 смотреть онлайн бесплатно
7.51992, Dick Bruna
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О сериале
Простой, минималистичный, не перегруженный деталями, но в то же время увлекательный мультсериал о приключениях девочки-крольчонка Миффи. Миффи – своего рода культовый персонаж, известный еще с 50-х годов прошлого столетия, поэтому смотреть сериал будет интересно не только детям, но и их родителям, которые, вполне возможно, помнят милого крольчонка по книжкам с картинками.
СтранаНидерланды, Япония, Китай, Польша, Тайвань
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
7.0 IMDb