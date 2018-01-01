Миффи. Сезон 1. Серия 24
Миффи (мультсериал, 1992) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн бесплатно

7.41992, Dick Bruna
Мультсериалы0+

О сериале

Простой, минималистичный, не перегруженный деталями, но в то же время увлекательный мультсериал о приключениях девочки-крольчонка Миффи. Миффи – своего рода культовый персонаж, известный еще с 50-х годов прошлого столетия, поэтому смотреть сериал будет интересно не только детям, но и их родителям, которые, вполне возможно, помнят милого крольчонка по книжкам с картинками.

Страна
Нидерланды
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

7.0 IMDb