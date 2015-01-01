Ми-ми-мишки (мультсериал, 2015) сезон 7 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Книга рекордов
О сериале

Двое медвежат и их друзья весело проводят время в лесу, узнают много нового и учатся находить общий язык. «Ми-ми-мишки» — мультсериал о том, как важно понимать друг друга.

В волшебном лесу живет бурый медвежонок Иннокентий, для друзей — просто Кеша. Он — большой поклонник разных наук и энергичный изобретатель, у которого на все случаи жизни найдется идея. Его лучший друг — медвежонок Белая Тучка. Он родом с Северного Полюса, любит рассказывать легенды и истории, а еще — защищать природу. Хотя медвежата совсем непохожи, им всегда есть, чем заняться. Они учатся новым вещам, играют, строят и помогают своим товарищам: озорному Цыпе, заботливой Лисичке и доброму кроту Вале.

Присоединиться к их приключениям позволит мультсериал «Ми-ми-мишки» (2015). Смотреть онлайн его можно на Wink!

