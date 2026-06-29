Метод Михайлова. Сезон 1. Серия 5
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Метод Михайлова
1-й сезон
5-я серия
2020, Метод Михайлова. Сезон 1. Серия 5
Драма, Триллер18+
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Метод Михайлова (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Одаренный хирург Максим Михайлов возвращается в город детства и устраивается в местную больницу. Он сразу же шокирует новых коллег своими методами работы. Его подход приводит к спасению множества пациентов, но такие перемены в больнице радуют далеко не всех.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Триллер
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.5 КиноПоиск