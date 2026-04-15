Месть приемной дочери (сериал, 2025) сезон 1 серия 92 смотреть онлайн бесплатно

В прошлой жизни Су Инь и её брат Су Хэн стали жертвами похищения и закончили свои дни в жестокой семье Цзюнь. Получив второй шанс, Су Инь выбирает рискованный путь: вместо избалованной наследницы Цзюнь Сяоюэ она соглашается выйти замуж за Мо Чэня – человека, чья судьба, казалось бы, сломана болезнью. Но для неё это не жертва, а стратегия. Войдя в семью Мо, она начинает тихую игру: оттачивает ум и волю, строит планы возмездия и постепенно восстанавливает связь с родным братом, Су Цзинем, который тоже обрёл новую жизнь. Вопреки ожиданиям, её брак с Мо Чэнем становится не просто союзом по расчёту – между ними рождается искренняя привязанность, превращая совместную жизнь в опору в борьбе. Сюжет сплетает воедино месть и исцеление, интриги и доверие, пока Су Инь ведёт свою тихую войну против клана Цзюнь, доказывая, что даже самая сломленная судьба может быть переписана силой воли и любовью.

