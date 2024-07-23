Месть Анны (сериал, 2020) сезон 1 серия 35 смотреть онлайн

Талантливая политтехнолог становится советницей перспективного кандидата в президенты, но преследует лишь одну цель — возмездие за смерть матери. Сериал «Месть Анны» — захватывающая драма о том, как даже самый продуманный план может пойти не так.



Прошло 30 лет с тех пор, как Анна своими глазами увидела, как политик Гильермо Леон Мехи намеренно сбил ее мать. С тех пор девушка уехала в Мексику, стала талантливым политтехнологом и вернулась в родную Колумбию с планом мести. Она втирается в доверие к Мехи, который теперь метит на пост президента страны. Анна хочет довести его до карьерных высот, а потом обнародовать компромат, который точно уничтожит Мехи как политика. Вот только в процессе на поверхность всплывают факты, о которых не знала даже Анна, несмотря на тщательную подготовку.



Какие секреты скрывает будущий глава государства и сможет ли героиня пойти до конца, расскажет «Месть Анны» — смотреть онлайн сериал можно на Wink.

