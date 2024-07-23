Месть Анны (сериал, 2020) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+60 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 1
- 18+52 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 2
- 18+45 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 3
- 18+45 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 4
- 18+45 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 5
- 18+45 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 6
- 18+45 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 7
- 18+45 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 8
- 18+45 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 9
- 18+45 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 10
- 18+45 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 11
- 18+46 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 12
- 18+45 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 13
- 18+45 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 14
- 18+45 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 15
- 18+45 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 16
- 18+44 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 17
- 18+43 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 18
- 18+44 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 19
- 18+43 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 20
- 18+43 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 21
- 18+43 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 22
- 18+43 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 23
- 18+43 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 24
- 18+41 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 25
- 18+37 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 26
- 18+40 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 27
- 18+43 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 28
- 18+39 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 29
- 18+43 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 30
- 18+43 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 31
- 18+43 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 32
- 18+43 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 33
- 18+39 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 34
- 18+43 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 35
- 18+40 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 36
- 18+42 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 37
- 18+42 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 38
- 18+41 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 39
- 18+39 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 40
- 18+43 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 41
- 18+42 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 42
- 18+42 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 43
- 18+41 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 44
- 18+40 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 45
- 18+39 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 46
- 18+43 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 47
- 18+42 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 48
- 18+39 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 49
- 18+43 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 50
- 18+41 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 51
- 18+42 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 52
- 18+43 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 53
- 18+40 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 54
- 18+41 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 55
- 18+44 мин
Месть Анны
Сезон 1 Серия 56
О сериале
Талантливая политтехнолог становится советницей перспективного кандидата в президенты, но преследует лишь одну цель — возмездие за смерть матери. Сериал «Месть Анны» — захватывающая драма о том, как даже самый продуманный план может пойти не так.
Прошло 30 лет с тех пор, как Анна своими глазами увидела, как политик Гильермо Леон Мехи намеренно сбил ее мать. С тех пор девушка уехала в Мексику, стала талантливым политтехнологом и вернулась в родную Колумбию с планом мести. Она втирается в доверие к Мехи, который теперь метит на пост президента страны. Анна хочет довести его до карьерных высот, а потом обнародовать компромат, который точно уничтожит Мехи как политика. Вот только в процессе на поверхность всплывают факты, о которых не знала даже Анна, несмотря на тщательную подготовку.
Какие секреты скрывает будущий глава государства и сможет ли героиня пойти до конца, расскажет «Месть Анны» — смотреть онлайн сериал можно на Wink.