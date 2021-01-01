Ментозавры (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Проштрафившихся оперативников называют ментозаврами за прошлые заслуги. Сегодня они сосланы в 101-й отдел Коломенского района Санкт-Петербурга как за 101-й километр. Майор Шведов ― выходец из семьи архитекторов, развелся с женой и заливает горе алкоголем. Капитан Орехов не может без игры и спорит на деньги со всеми и по любому поводу. Человек-гора капитан Доценко так преисполнен уверенности в себе, что бесконечно рискует собой. А лейтенант Спасский прибывает в эту мушкетерскую команду из Москвы, скрываясь от начальника, у которого увел жену.



Сериал Ментозавры 1 сезон 8 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.