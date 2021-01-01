WinkСериалыМентозавры1-й сезон8-я серия
Ментозавры (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно
8.52021, Ментозавры. Сезон 1. Серия 8
Детектив18+
О сериале
Проштрафившихся оперативников называют ментозаврами за прошлые заслуги. Сегодня они сосланы в 101-й отдел Коломенского района Санкт-Петербурга как за 101-й километр. Майор Шведов ― выходец из семьи архитекторов, развелся с женой и заливает горе алкоголем. Капитан Орехов не может без игры и спорит на деньги со всеми и по любому поводу. Человек-гора капитан Доценко так преисполнен уверенности в себе, что бесконечно рискует собой. А лейтенант Спасский прибывает в эту мушкетерскую команду из Москвы, скрываясь от начальника, у которого увел жену.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
- МБРежиссёр
Максим
Бриус
- АШАктёр
Алексей
Шильников
- АСАктёр
Алесь
Снопковский
- МОАктёр
Марк
Овчинников
- АПАктёр
Андрей
Погребинский
- АКАктёр
Андрей
Кузнецов
- АИАктриса
Александра
Ильвес
- АЛАктриса
Арина
Лыкова
- АЧАктёр
Антон
Чернов
- ДСАктёр
Дмитрий
Соловьев
- МФСценарист
Марианна
Факторович
- АПСценарист
Александр
Пайгалик
- ИБСценарист
Игорь
Бедных
- КАСценарист
Константин
Адамов
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ВСХудожник
Виталий
Сащиков
- ИПХудожница
Ирина
Петрик
- ОАМонтажёр
Олеся
Александрова
- ФООператор
Федор
Ордовский
- ПКОператор
Павел
Киселев
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров
- АМКомпозитор
Александр
Маев