Механизмы (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

7.92020, Maskineriet
Триллер, Драма18+
Бывший преступник становится подозреваемым в деле о жестоком ограблении, о котором он ничего не помнит. Динамичная криминальная драма из Швеции с нелинейным повествованием.

Улле приходит в себя в салоне автомобиля с тяжелым похмельем, не помня, что произошло до этого. На нем черная маска, одежда перепачкана в крови, а на сидении рядом лежит сумка с оружием и деньгами. Машина находится на пароме, который направляется в шведский город Стрёмстад из норвежского Саннефьорда. Также не борту офицеры полиции, внимательно изучающие всех пассажиров из-за произошедшего накануне ограбления с убийством. Улле бежит в Швецию к жене и дочери. Ему предстоит приложить все усилия, чтобы понять, кто его подставил.

Сумеет ли он избежать наказания и как с происходящим связана его бывшая супруга, расскажут «Механизмы» — сериал 2020 года смотреть онлайн можно на нашем сервисе Wink.

