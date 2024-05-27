Механизмы (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Бывший преступник становится подозреваемым в деле о жестоком ограблении, о котором он ничего не помнит. Динамичная криминальная драма из Швеции с нелинейным повествованием.



Улле приходит в себя в салоне автомобиля с тяжелым похмельем, не помня, что произошло до этого. На нем черная маска, одежда перепачкана в крови, а на сидении рядом лежит сумка с оружием и деньгами. Машина находится на пароме, который направляется в шведский город Стрёмстад из норвежского Саннефьорда. Также не борту офицеры полиции, внимательно изучающие всех пассажиров из-за произошедшего накануне ограбления с убийством. Улле бежит в Швецию к жене и дочери. Ему предстоит приложить все усилия, чтобы понять, кто его подставил.



Сумеет ли он избежать наказания и как с происходящим связана его бывшая супруга, расскажут «Механизмы» — сериал 2020 года смотреть онлайн можно на нашем сервисе Wink.

