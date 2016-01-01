Мегрэ. Сезон 1. Серия 1
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Мегрэ (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2016, Maigret
Триллеры, Драмы18+

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Сюжет

Детективный британский сериал с Роуэном Эткинсоном в роли комиссара Мегрэ. Париж, 1955 год. На улицах орудует маньяк, убивающий молоденьких брюнеток. За неимением улик Мегрэ решает использовать рискованный метод ловли на живца. Приманкой для преступника становится женщина-полицейский.

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb