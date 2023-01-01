Мегрэ (сериал, 2016) смотреть онлайн
2016, Maigret 2 сезона
Триллеры, Исторические18+
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Сюжет
Детективный британский сериал с Роуэном Эткинсоном в роли комиссара Мегрэ. Париж, 1955 год. На улицах орудует маньяк, убивающий молоденьких брюнеток. За неимением улик Мегрэ решает использовать рискованный метод ловли на живца. Приманкой для преступника становится женщина-полицейский.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыИсторические, Криминал, Драмы, Зарубежные, Детективы, Триллеры
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb