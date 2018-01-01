Мегрэ (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн
2016, Maigret 2 серии
Триллер, Драма18+
О сериале
Детективный британский сериал с Роуэном Эткинсоном в роли комиссара Мегрэ. Париж, 1955 год. На улицах орудует маньяк, убивающий молоденьких брюнеток. За неимением улик Мегрэ решает использовать рискованный метод ловли на живца. Приманкой для преступника становится женщина-полицейский.
СтранаВеликобритания
ЖанрИсторический, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb