Медики Чикаго (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Спин-офф сериалов «Полиция Чикаго» и «Пожарные Чикаго» расскажет о личных драмах и профессиональных буднях работников чикагской больницы. Каждый день они борются за жизни своих пациентов и собственное счастье, пытаясь не сойти с ума от напряженного графика и повсеместного хаоса.



Сериал Медики Чикаго 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.