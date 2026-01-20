8.82025, Visionaries: The Arch Project
Документальный18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Мечтатели: В поисках вдохновения (сериал, 2025) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
О сериале
Актёр Киану Ривз и дизайнер Гард Холлингер — партнёры по бизнесу, которые с 2011 года создают мотоциклы высокого класса в Калифорнии и постоянно ищут вдохновение в других людях. Движимые любопытством, они встречаются с инноваторами, меняющими мир, и рассказывают их истории. Вместе они посетят изменившего индустрию кроссовок дизайнера, уничтожающего свои работы скульптора, а также художника, который на протяжении 40 лет создаёт подземные пространства, и архитектора, спроектировавшего крупнейший в мире подводный ресторан.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время42 мин / 00:42
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
8.0 IMDb