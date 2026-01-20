Мечтатели: В поисках вдохновения (сериал, 2025) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Актёр Киану Ривз и дизайнер Гард Холлингер — партнёры по бизнесу, которые с 2011 года создают мотоциклы высокого класса в Калифорнии и постоянно ищут вдохновение в других людях. Движимые любопытством, они встречаются с инноваторами, меняющими мир, и рассказывают их истории. Вместе они посетят изменившего индустрию кроссовок дизайнера, уничтожающего свои работы скульптора, а также художника, который на протяжении 40 лет создаёт подземные пространства, и архитектора, спроектировавшего крупнейший в мире подводный ресторан.

