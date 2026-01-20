Мечтатели: В поисках вдохновения (сериал, 2025) смотреть онлайн

Киану Ривз и его давний друг и бизнес-партнер Гард Холлингер отправляются в путешествие, чтобы встретиться с учеными, художниками и изобретателями, которые двигают науку и искусство вперед. Документальный проект «Мечтатели: В поисках вдохновения» — сериал о будущем, которое ближе, чем кажется.



Сооснователи Arch Motorcycle Киану Ривз и Гард Холлингер преследуют амбициозную цель — понять, откуда человечество черпает вдохновение. В поисках ответа они едут в разные уголки мира, где встречаются с визионерами из самых разных областей. Тим Эллис, создатель Relativity Space делится планами колонизации Марса и демонстрирует ракеты, созданные при помощи 3D-принтеров. Художник Джеймс Таррел приглашает их посмотреть на свое самое сложное произведение, на создание которого потребовалось более 40 лет. Ведущие побывают на борту OceanXplorer, самого технологичного корабля для океанических исследований, появившегося благодаря Джеймсу Кэмерону.



Эти и другие удивительные открытия ждут вас в новом проекте Киану Ривза.


