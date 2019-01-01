Мечтатели (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Тенерифе. Остров Приключений
7.32019, Тенерифе. Остров Приключений
Герои новой программы — зрители, в котором программа помогает воплотить самые невероятные мечты, связанные с путешествиями в различных точках планеты. Редакция отобрала героев из тысячи заявок. Важное условие отбора — зрители должны доказать, что самостоятельно они уже прошли какой-то путь к своей мечте и сделали все возможное, чтобы воплотить фантазии в реальность. В каждой серии — новый герой. Он становится проводником зрителей к своей мечте. Все мечты героев по-настоящему неординарные, тематически разнообразные и потенциально интересные широкой аудитории.

Россия
ТВ-шоу
Full HD
44 мин / 00:44

