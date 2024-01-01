Худоян vs Мирзахмедов
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Матчевая встреча. Сборная Динамо vs Сборная мира
1-й сезон
Худоян vs Мирзахмедов

Матчевая встреча. Сборная Динамо vs Сборная мира (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.52024, Худоян vs Мирзахмедов
Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Описание - Лучшие боксеры из России объединились в сборную Динамо, чтобы показать свой класс всему миру! Против наших ребят вышли топовые бойцы из США и Кубы. Смотрите противостояние ведущих школ мирового бокса.

Сериал Худоян vs Мирзахмедов 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Спортивный
Время
20 мин / 00:20

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