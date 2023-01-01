Матчевая встреча. Сборная Динамо vs Сборная мира
Wink
Сериалы
Матчевая встреча. Сборная Динамо vs Сборная мира

Матчевая встреча. Сборная Динамо vs Сборная мира (сериал, 2024) смотреть онлайн

8.52024, Матчевая встреча. Сборная Динамо vs Сборная мира 1 сезон
Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Описание - Лучшие боксеры из России объединились в сборную Динамо, чтобы показать свой класс всему миру! Против наших ребят вышли топовые бойцы из США и Кубы. Смотрите противостояние ведущих школ мирового бокса.

Все сезоны сериала Матчевая встреча смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Жанры
Спорт

Рейтинг