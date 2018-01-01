Мастерская БиБи (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 37 смотреть онлайн бесплатно

Биби – талантливый автомеханик, у которого есть своя мастерская. Сюда приезжают самые разные машины, зная, что им всегда помогут. Вместе с Биби зрители узнают, как устроены автомобили, какие у них бывают запчасти, как проходит ремонт, а также как правильно вести себя на дороге.



