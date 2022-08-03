WinkДетямМастерская БиБи1-й сезон20-я серия
Мастерская БиБи (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн
8.52018, Мастерская БиБи. Сезон 1. Серия 20
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Биби – талантливый автомеханик, у которого есть своя мастерская. Сюда приезжают самые разные машины, зная, что им всегда помогут. Вместе с Биби зрители узнают, как устроены автомобили, какие у них бывают запчасти, как проходит ремонт, а также как правильно вести себя на дороге.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время4 мин / 00:04
Рейтинг
8.1 КиноПоиск