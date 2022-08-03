Мастера секса. Сезон 1. Серия 12
Wink
Сериалы
Мастера секса
1-й сезон
12-я серия

Мастера секса (сериал, 2013) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

2013, Masters of Sex 1.12
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Работа Мастерса по изучению сексуальности человека завершается докладом в клинике об открытиях, но когда Мастерс пытается продемонстрировать кадры записи женского оргазма, реакция врачей отличается от того, что он ожидал.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мастера секса»