Мастера секса (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Премьера. Доктор Уильям Мастерс, лучший акушер-гинеколог Вашингтонского Университета, ведет успешную медицинскую практику днем, а ночью тайно проводит исследования цикла сексуальных реакций человека. Бывшая певица ночного клуба Вирджиния Джонсон поступает на работу в секретариат медицинского центра и становится по настоящему ценным помощником в работе Мастерса.

