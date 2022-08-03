Мастера секса. Сезон 1. Серия 1
Мастера секса
1-й сезон
1-я серия

Мастера секса (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2013, Masters of Sex 1
Драма, Мелодрама18+

О сериале

Премьера. Доктор Уильям Мастерс, лучший акушер-гинеколог Вашингтонского Университета, ведет успешную медицинскую практику днем, а ночью тайно проводит исследования цикла сексуальных реакций человека. Бывшая певица ночного клуба Вирджиния Джонсон поступает на работу в секретариат медицинского центра и становится по настоящему ценным помощником в работе Мастерса.

