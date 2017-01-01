Машкины Страшилки (мультсериал, 2017) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

Эта история о девочке, которая боялась всего! Каждая маленькая вещь пугала ее, пока она встретила одного мальчика, который был очарован ее страшными историями... Больше она не была одинока, это же так скучно и страшно! Но трястись от страха вместе с другом рядом - это намного интересней и веселее!

