Машкины Страшилки
Wink
Детям
Машкины Страшилки

Машкины Страшилки (мультсериал, 2014) смотреть онлайн

2014, Машкины Страшилки 4 сезона
Мультсериалы0+

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Сюжет

Маша решила взяться за новый жанр — теперь она рассказывает страшилки! В своей неповторимой детской манере она раскрывает маленьким зрителям главный секрет: все страшилки живут лишь в нашем воображении. Играя и рассказывая пугающие истории, Маша учит малышей ничего не бояться.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.3 IMDb