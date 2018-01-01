Машкины Страшилки (мультсериал, 2014) сезон 4 смотреть онлайн

WinkДетямМашкины Страшилки4-й сезон
2014, Машкины Страшилки. Сезон 4 5 серий
Мультсериалы0+
О сериале
Маша решила взяться за новый жанр — теперь она рассказывает страшилки! В своей неповторимой детской манере она раскрывает маленьким зрителям главный секрет: все страшилки живут лишь в нашем воображении. Играя и рассказывая пугающие истории, Маша учит малышей ничего не бояться.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
6.3 IMDb