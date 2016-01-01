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Детям
Машкины Страшилки
2-й сезон
7-я серия

Машкины Страшилки (мультсериал, 2016) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

2016, Машкины страшилки. Фантастический рассказ о ежике, мальчике и зеленых гуманоидах
Мультсериалы0+

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Сюжет

Маша решила взяться за новый жанр — теперь она рассказывает страшилки! В своей неповторимой детской манере она раскрывает маленьким зрителям главный секрет: все страшилки живут лишь в нашем воображении. Играя и рассказывая пугающие истории, Маша учит малышей ничего не бояться.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.3 IMDb