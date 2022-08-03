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Детям
Машкины Страшилки
2-й сезон

Машкины Страшилки (мультсериал, 2014) сезон 2 смотреть онлайн

2014, Машкины Страшилки. Сезон 2 7 серий
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Маша решила взяться за новый жанр — теперь она рассказывает страшилки! В своей неповторимой детской манере она раскрывает маленьким зрителям главный секрет: все страшилки живут лишь в нашем воображении. Играя и рассказывая пугающие истории, Маша учит малышей ничего не бояться.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультсериалы, Для самых маленьких

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.2 IMDb