Марио Барриос vs Райан Гарсия (сериал, 2026) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Один из наиболее популярных, звездных, узнаваемых и статусных боксеров современности еще ни разу не становился полноценным чемпионом мира, довольствуясь лишь временным титулом в 2021 году. Райан Гарсия по прозвищу «Король» в очередной раз замахивается на коронацию – предыдущие попытки по разным причинам оказались неудачными. В соперниках не самый грозный Марио Барриос, но в его команде находится бывший тренер Гарсии – Джо Гуссен. Это будет главный бой начала 2026 года, где ставки крайне высоки, а сесть на трон суждено только одному.

