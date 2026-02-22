Амари Джонс vs Луис Ариас
Марио Барриос vs Райан Гарсия
Марио Барриос vs Райан Гарсия (сериал, 2026) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Спортивный18+
Один из наиболее популярных, звездных, узнаваемых и статусных боксеров современности еще ни разу не становился полноценным чемпионом мира, довольствуясь лишь временным титулом в 2021 году. Райан Гарсия по прозвищу «Король» в очередной раз замахивается на коронацию – предыдущие попытки по разным причинам оказались неудачными. В соперниках не самый грозный Марио Барриос, но в его команде находится бывший тренер Гарсии – Джо Гуссен. Это будет главный бой начала 2026 года, где ставки крайне высоки, а сесть на трон суждено только одному.

Спортивный
23 мин / 00:23

