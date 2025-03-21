WinkДетямМанкиту Сhannel8-й сезонИстории для детей. Милан и Папа играют в супергероя и гонщика на самокате. Манкиту
7.92022, Истории для детей. Милан и Папа играют в супергероя и гонщика на самокате. Манкиту
Блог, Игры18+
Эта серия пока недоступна
Манкиту Сhannel (сериал, 2022) сезон 8 серия 38 смотреть онлайн
О сериале
Привет, рады видеть тебя на своём канале! Манкиту - это Диана, Даня и Милан, а также Артём и Илья.
Мы любим мастерить и строить, фантазировать и играть. На нашем канале ты найдешь увлекательные блоги в которых мы выживаем в дикой природе, строим домики и делаем машины. Так же среди наших видео есть весёлые и увлекательные скетчи!