Манифест. Сезон 2. Серия 4
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Манифест (сериал, 2021) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

9.12021, Manifest
Фантастика, Драмы18+

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Сюжет

Авиарейс Монтего 828 безопасно приземляется после полета, команда и пассажиры выходят наружу и обнаруживают, что за прошедшие несколько часов мир постарел на пять лет, а друзья, коллеги и семьи, поначалу не терявшие надежды увидеть родных живыми, начали жить дальше.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Манифест»

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