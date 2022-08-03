Wink
Сериалы
Манифест
2-й сезон

Манифест (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн

9.12021, Manifest 13 серий
Фантастика, Триллер18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Авиарейс Монтего 828 безопасно приземляется после полета, команда и пассажиры выходят наружу и обнаруживают, что за прошедшие несколько часов мир постарел на пять лет, а друзья, коллеги и семьи, поначалу не терявшие надежды увидеть родных живыми, начали жить дальше.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Манифест»