Манифест (сериал, 2018) смотреть онлайн
Этот сериал пока недоступен
О сериале
Каково это: выйти из самолета и узнать, что вас уже несколько лет считают погибшим? Фантастический триллер «Манифест» — сериал, который добавит еще один страх в копилку аэрофобов.
В 2013 году следовавший с Ямайки в Нью-Йорк пассажирский самолет рейса 828 исчезает с радаров и считается пропавшим без вести. Однако спустя пять с половиной лет борт неожиданно приземляется, а для его пассажиров полет длился всего несколько часов — люди не постарели и ничего не помнят. Вернувшись домой, они обнаруживают, что мир изменился: близкие пережили их потерю и научились жить дальше. Кроме того, у некоторых пассажиров начинают появляться загадочные видения и «голоса», которые подсказывают им, как предотвращать трагедии и помогать другим.
Если вам нравятся мистические истории с тайнами и непредсказуемыми поворотами — обратите внимание на сериал «Манифест». Смотреть телешоу будет интересно и тем, кто ценит психологические драмы о потерях и разрушенных отношениях.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Детектив, Триллер
Рейтинг
- ДУРежиссёр
Дин
Уайт
- КЯРежиссёр
Клаудия
Ярми
- МРАктриса
Мелисса
Роксбур
- ДДАктёр
Джошуа
Даллас
- ДРАктёр
Дж.Р.
Рамирез
- ЛБАктриса
Луна
Блэйз Бойд
- ПКАктриса
Парвин
Каур
- МЛАктёр
Мэтт
Лонг
- ДЭАктёр
Дэрил
Эдвардс
- АКАктриса
Афина
Карканис
- ДМАктёр
Джек
Мессина
- ХТАктриса
Холли
Тейлор
- ДРСценарист
Джефф
Рейк
- МИСценарист
Маргарет
Исли
- ЛПСценарист
Лаура
Путни
- МРСценарист
Маргарет
Роуз Лестер
- ДРПродюсер
Джефф
Рейк
- ДРПродюсер
Джеки
Рубин
- ДРПродюсер
Джек
Рэпк
- НЭМонтажёр
Николас
Эрасмус
- ЕММонтажёр
Елена
Маганини
- СКОператор
Сара
Коули