Манифест (сериал, 2018) смотреть онлайн

Каково это: выйти из самолета и узнать, что вас уже несколько лет считают погибшим? Фантастический триллер «Манифест» — сериал, который добавит еще один страх в копилку аэрофобов.



В 2013 году следовавший с Ямайки в Нью-Йорк пассажирский самолет рейса 828 исчезает с радаров и считается пропавшим без вести. Однако спустя пять с половиной лет борт неожиданно приземляется, а для его пассажиров полет длился всего несколько часов — люди не постарели и ничего не помнят. Вернувшись домой, они обнаруживают, что мир изменился: близкие пережили их потерю и научились жить дальше. Кроме того, у некоторых пассажиров начинают появляться загадочные видения и «голоса», которые подсказывают им, как предотвращать трагедии и помогать другим.



Если вам нравятся мистические истории с тайнами и непредсказуемыми поворотами — обратите внимание на сериал «Манифест». Смотреть телешоу будет интересно и тем, кто ценит психологические драмы о потерях и разрушенных отношениях.

