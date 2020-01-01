МакМиллионы. Серия 5
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МакМиллионы (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.22020, McMillions
Документальные, Криминал18+

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Сюжет

Документальный проект от продюсера Марка Уолберга расскажет о крупной афере, в результате которой «Макдоналдс» потерял миллионы. Глава службы безопасности воровал призовые стикеры промоакции «Монополия в «Макдоналдс». Вместе с подельниками ему удалось украсть порядка 20 миллионов долларов.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Документальные

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «МакМиллионы»