МакМиллионы
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МакМиллионы

МакМиллионы (сериал, 2020) смотреть онлайн

8.22020, McMillions 1 сезон
Документальные, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Документальный проект от продюсера Марка Уолберга расскажет о крупной афере, в результате которой «Макдоналдс» потерял миллионы. Глава службы безопасности воровал призовые стикеры промоакции «Монополия в «Макдоналдс». Вместе с подельниками ему удалось украсть порядка 20 миллионов долларов. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «МакМиллионы»

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