Wink
Сериалы
МакМиллионы
1-й сезон

МакМиллионы (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

8.22020, McMillions 6 серий
Документальный, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Документальный проект от продюсера Марка Уолберга расскажет о крупной афере, в результате которой «Макдоналдс» потерял миллионы. Глава службы безопасности воровал призовые стикеры промоакции «Монополия в «Макдоналдс». Вместе с подельниками ему удалось украсть порядка 20 миллионов долларов.

Страна
США
Жанр
Криминал, Документальный

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «МакМиллионы»