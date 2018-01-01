WinkСериалыМакМиллионы1-й сезон
МакМиллионы (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
8.22020, McMillions 6 серий
Документальный, Криминал18+
О сериале
Документальный проект от продюсера Марка Уолберга расскажет о крупной афере, в результате которой «Макдоналдс» потерял миллионы. Глава службы безопасности воровал призовые стикеры промоакции «Монополия в «Макдоналдс». Вместе с подельниками ему удалось украсть порядка 20 миллионов долларов.
СтранаСША
ЖанрКриминал, Документальный
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джеймс
Ли Эрнандез
- БДРежиссёр
Брайан
Дэвид Лазарте
- КГАктёр
Крис
Грэхэм
- НХАктёр
Нельсон
Хэйн
- МААктёр
Майкл
А. Пина
- ДЛСценарист
Джеймс
Ли Эрнандез
- БДСценарист
Брайан
Дэвид Лазарте
- НАПродюсер
Нэнси
Абрахам
- АГПродюсер
Арчи
Гипс
- ДХПродюсер
Джон
Хэрман
- ТГХудожница
Таша
Голдтвэйт
- ДЛМонтажёр
Джеймс
Ли Эрнандез
- БДМонтажёр
Брайан
Дэвид Лазарте
- ДДОператор
Джефф
Долен
- РХОператор
Род
Хасслер
- ПТКомпозитор
Пинар
Топрак