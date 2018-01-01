МакМиллионы (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Документальный проект от продюсера Марка Уолберга расскажет о крупной афере, в результате которой «Макдоналдс» потерял миллионы. Глава службы безопасности воровал призовые стикеры промоакции «Монополия в «Макдоналдс». Вместе с подельниками ему удалось украсть порядка 20 миллионов долларов.

