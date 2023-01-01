Мафия (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Некогда мирная Швеция 1990-х превращается в арену жестоких столкновений между мафиозными группировками. В центре внимания — гангстер Радован Якович, который проходит путь от нищеты к богатству благодаря контрабанде сигарет. Противостоит ему офицер полиции Гённ Филак. Она вынуждена бороться не только с преступностью, но и с собственным руководством, которое, похоже, не осознает, насколько серьезной и кровавой угрозой является охвативший страну новый нелегальный бизнес.



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