Мадам (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Предприимчивая женщина решает организовать этичный бордель, работницы которого не будут чувствовать себя униженными. Драмеди «Мадам» — сериал, основанный на реальных событиях, о том, как избавиться от комплексов и полюбить себя.



Однажды Маккензи Ли узнает, что ее муж Роб регулярно изменяет ей с проституткой Туи, работающей в городском борделе. Предательство супруга оскорбляет Мак, но также пробуждает интерес к организации секс-работы, которую в Новой Зеландии относительно недавно легализовали. В этом она видит способ вытащить семью из долгов, но с удивлением обнаруживает, что декриминализация не сделала индустрию уважительнее: девушек здесь все так же эксплуатируют. Мак решает положить этому конец и открыть собственный бордель, сняв две комнаты в маленьком отеле. Здесь все будет подчинено принципам этичности, а работницы сами смогут устанавливать границы для себя и клиентов. Постепенно вокруг нее собирается группа единомышленниц, в числе которых и Туи. Вместе им предстоит попасть во множество неловких ситуаций, заново открыть себя и свою сексуальность.



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